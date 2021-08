Fatih Terim'den canlı yayında ayrılık açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında takımdan ayrılacak isimler olduğunu açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Terim ve futbolcu Sacha Boey, Randers ile yapacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılacak oyuncular hakkında bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı çok net konuştu.

FATİH TERİM: GENÇLER, G.SARAY'I İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında transfer süreciyle ilgili olarka "Açıkçası bu transfer politikasına devam etmek istiyoruz. Yüksek gibi görünen transfer bedellerini kabul edilebilir bir maaş skalasıyla dengeleyerek gittiğimizi düşünüyorum. Böylelikle hem yarışmacı bir takım hem de ciddi bir takım yapıyoruz. İnanıyorum ki ileride bu yatırımların da büyük karlar getireceğini düşünüyorum. Türk kulüplerinin, en azından Galatasaray'ın gençler tarafından tercih edilen, istenilen bir kulüp olduğunu görüyorum. Burada kendilerini gösterip kazanacakları kupalarla başarılar elde edeceklerini ve buradaki kazançlarıyla daha majör liglere gitmeyi hedeflediklerini düşünüyorum. Biz böyle bir modele geçmeyi planladık. Yavaş yavaş da o tarafa doğru gidiyoruz. Dönüşerek, değişerek ve de kazanarak bu mücadeleyi sürdüreceğimizi düşünüyorum." dedi.

"GELENLERDE GİDENLERDE FUTBOLUN DOĞASINDA VAR"

Ayrılıklar olacağını söyleyen Fatih Terim "Gelenler de gidenler de futbolun doğasında olan bir şey. Son maçtan sonraki söylediğim bir cümleyi tekrar edebilirim. Ederini bulan her oyuncuyla Galatasaray yollarını ayırabilir veya bulabilir. Gelen bazı teklifler var. Tek tarafın değerlendirmesi yetmiyor burada. İki taraf da gerek maddi gerek manevi memnun olursa gerçekleşiyor. Şu anda gerçekleşmek üzere olan bir transferimiz var. Biraz sonra arkadaşlarımız bir haber verebilir gitmesiyle ilgili. Gelen teklifleri ben bilmiyorum açıkçası, orayla sportif departmanımız ilgileniyor." şeklinde konuştu.

OLIMPIU MORITAN AÇIKLAMASI

Olimpiu Moritan'ın transferiyle ilgili konuşan Fatih Terim "Maçtan sonra sorduğunuz soruya az kaldı demiştim. Şu an bir sorun çıkmazsa Morutan bitti diyebilirim. Kadromuza genç ve değerli bir oyuncu katmanın mutluluğu içerisindeyiz. Scout ekibimizin 18 yaşından beri takip ettiği bir futbolcu olduğunu belirtmek isterim. Romanya bizim için daha değişik bir ülke anlamı taşıyor. Romanya ülkesinin gelmiş geçmiş en büyük efsanelerini Galatasaray bünyesinde barındırdığı için oradaki herkes Galatasaray'a çok büyük hayranlık duyuyor. Gençler de duyuyor. Galatasaray çok önemli bir marka. O yüzden ismi her genci heyecanlandırıyor. Son 10 yıla baktığımızda Romanya'nın yeni bir jenerasyonu getirdiğini düşünüyorum. Morutan'ın çok mutlu olduğunu da duydum. Görüşmedim ama ilişkilerinden çok mutlu olduğunu duydum. Buna da çok sevindim. Oynamaya da çok hevesli. Umarım bir an önce oynamaya hazır olur ve biz de bir an önce kendisini kullanmaya başlarız." dedi.