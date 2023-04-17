Fenerbahçe Altay Bayındır'la ilgili kötü haberi duyurdu
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın bel fıtığı sebebiyle ameliyat olacağı açıklandı.
Fenerbahçe'ye, Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. MKE Ankaragücü maçında belindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen başarılı file bekçisinin ameliyat edileceği duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kaptanımız Altay Bayındır’ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir."
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