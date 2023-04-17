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Fenerbahçe Altay Bayındır'la ilgili kötü haberi duyurdu

Fenerbahçe Altay Bayındır'la ilgili kötü haberi duyurdu
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Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın bel fıtığı sebebiyle ameliyat olacağı açıklandı.

Fenerbahçe'ye, Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. MKE Ankaragücü maçında belindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen başarılı file bekçisinin ameliyat edileceği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kaptanımız Altay Bayındır’ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir."

Etiketler Fenerbahçe altay altay bayındır fenerbahçe
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