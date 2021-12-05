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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Atilla Karaoğlan olurken sosyal medya bu atama ile karıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Ç.Rizespor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Sarper Barış Saka olacak.

3 GÜNDE 3. MAÇ
Bu zorlu maçta VAR'ın başında ise Atilla Karaoğlan yer alacak. Karaoğlan, cuma günü Kasımpaşa - Beşiktaş ve dün Trabzonspor - Adana Demirspor mücadelelerinde yine VAR koltuğunda oturuyordu. Böylelikle 35 yaşındaki hakem, 3 gün üst üste haftanın kritik karşılaşmalarında Video Yardımcı Hakem'lik görevinde bulunmuş olacak.

Ayrıca Fenerbahçe - Rizespor maçının AVAR'ı Kerem Ersoy da Kasımpaşa - Beşiktaş müsabakasına 1. yardımcı hakem, Trabzonspor - Adana Demirspor mücadelesine de AVAR atanmıştı.

Etiketler var var hakemi fenerbahçe
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