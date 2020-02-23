Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu!

Derbi öncesi Fenerbahçe'de cezalı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları süren Emre Belözoğlu ve Garry Rodriguez de kadroda olmayacak.
Fenerbahçe'de Vedat Muriç, Altay ve Isla kart sınırında bulunuyor.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina maç kadrosunda yer almıyor. Sarı kırmızılı takımda Adem Büyük ve Feghouli sarı kart ceza sınırında bulunuyor.İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Tolgay Arslan, Ozan, Dirar, Tolga, Max Kruse, Vedat Muriç.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao.
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