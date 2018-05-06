Fenerbahçe Karabük'te averaj yükseltecek !

Süper Lig'de Başakşehir'in puan kaybetmesiyle birlikte Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını diri tutmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler bu hafta oynayacakları Bursaspor mücadelesini kazanması halinde Başakşehir'le puanını eşitleyecek ve ikili averajla İstanbul ekibinin önünde yer alacak. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için ise Galatasaray'ın puan kaybetmesi şart. İkili averaj durumunda ise ilginç bir durum ortaya çıkabilir.

Fenerbahçe oynayacağı Bursaspor mücadelesini kazanması halinde Başakşehir'le puanlarını eşitleyecek ve ikili averajla rakibinin önüne geçecek. Sarı lacivertliler bundan sonra oynayacağı 2 lig maçını da kayıpsız geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Fenerbahçe'nin şampiyon olması için ise Galatasaray'ın puan kaybetmesi gerekiyor. Sarı kırmızılılarla Fenerbahçe arasında üç puan fark bulunuyor. İki takım arasındaki ikili averaj ise eşit. Bu sebeple olası bir puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. İki takım arasındaki genel averaja bakıldığı zamanda ise Galatasaray'ın gol averajı Fenerbahçe'den 5 fazla. Hal böyle olunca Fenerbahçe'nin Karabükspor'la gelecek hafta oynayacağı maç farklı bir önem taşıyabilir.

Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen ve artık alt lige hazırlık yapan Karadeniz ekibi, bu sezon farklı yenilgiler yaşadı.