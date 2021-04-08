Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı!

Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'la karşılaşan Fenerbahçe, 1-1 berabere kalarak şampiyonluk umutlarını azalttı.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Lider Beşiktaş'ın kazandığı haftada kritik bir maçta 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, zirve yolunda büyük yara aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

Dakika 4: Gökhan'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Valencia, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top uzak direğin yanından dışarıya gitti.

Dakika 17: Valencia, Serbest vuruşta yakın köşeden topu ağlara gönderdi: 1-0

Dakika 27: Tetteh'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Fofana ceza sahasına doğru sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top direğin yanından dışarıya gitti.

Dakika 34: Fofana, Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası topla rakip ceza sahasına kadar sokuldu. Arka direğe çıkarttığı topa Mustafa Eskihellaç dokundu ve topu filelere gönderdi: 1-1

Dakika 39: Sol kanattan Valencia'nın ön direğe sert ortasında Hafez ters bir vuruş yaptı. Ertaç son bir hamle ile topun ağlara gitmesini önledi.

İKİNCİ YARI

Dakika 56: Acquah'ın hatalı pasıyla ceza sahasında topla buluşan Valencia, yay üzerindeki Ozan'ı gördü. Ozan Tufan sağ ayağıyla köşeye harika bir vuruş yaptı. Ertaç'ın da parmaklarının ucuyla dokunduğu top direğe çarpıp dışarıya gitti.

Dakika 58: Gustavo ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yaptı. Top üst ağlarda kaldı.

Dakika 66: Ceza sahasında topla buluşan Pelkas'ın şutunda kaleciden seken topu Valencia tamamladı. Ama ofsayt bayrağı havada.