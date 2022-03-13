Fenerbahçe seriye devam dedi! Alanya'da gol yağmuru

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü. Gol yağmuruna dönüşen maç Fenerbahçe'nin 5-2 galibiyetiyle sonuçlandı

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 yendi.

Karşılaşmanın ilk yarısında koyan Fenerbahçe, 26. dakikada Rossi'yle 1-0 öne geçti. İkinci yarı sarı-lacivertliler Mesut Özil'in 50. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti. Bu dakikadan itibaren baskısı artıran Alanya, 53 ve 67. dakikalarda Tayfur Bingöl ile bulduğu gollerle skora dengeyi getirdi. Sarı-lacivertlilerde 78. dakikada ise Arda Güler sahneye çıktı. 17 yaşındaki genç yıldız attığı golle takımını 3-2 öne geçirirken, 90. dakikada Pelkas ile 90+4. dakikada Berisha'nın golleri skoru belirledi.