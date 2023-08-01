Fenerbahçe transferde rotayı Milli yıldıza çevirdi

Fenerbahçe, genç yaşında ayrılarak Portekiz’e transfer olan Milli yıldız Merih Demiral'ı renklerine katmak için kolları sıvadı.

Bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, Sassuolo’dan Mert Müldür’ü kadrosuna kattıktan sonra transferde rotasını Portekiz'e çevirdi.

2016 yılında Fenerbahçe’den ayrılarak Avrupa’da gösterdiği etkili performansların ardından Milli takıma kadar yükselen Merih Demiral’ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milli oyuncu teknik direktörüyle sorun yaşarken, takımdan kesin olarak ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe’yle beraber İtalyan devi Inter’in de istediği oyuncu için girişimlerin hızlandırılacağı, Sarı Kanarya’nın bu transferi bitirmeyi çok istediği kaydedildi.

Tecrübeli stoper, geçtiğimiz sezon Atalanta'da 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı.