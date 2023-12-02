  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezalarını onadı

Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezalarını onadı

Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezalarını onadı
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe ile Ali Koç'a verdiği cezaları onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye verilen toplam 329 bin liralık para cezasını onama kararı aldı.

Kurul, ayrıca sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasının onanmasını kararlaştırdı.

Etiketler Fenerbahçe tff pfdk fenerbahçe ali koç ceza konama karar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'daki ilk rakibi belli oldu
Ekmeğe yine, yeniden zam geliyor
Yeni gün yine bir operasyonla başladı: Onlarca gözaltı var
Araç alacaklar dikkat! Toyota'dan Aralık ayı için kampanya
MasterChef All Star'da bir ilk! Somer Şef o yarışmacıyı stüdyodan çıkardı
Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu
Manchester City'nin sahibi Türkiye'den kulüp satın alıyor
AK Parti'nin İstanbul için yaptırdığı yerel seçim anketinden İmamoğlu çıktı
İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı