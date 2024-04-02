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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'tan da yabancı hakem talebi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'tan da yabancı hakem talebi
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, düzenlenen iftarın ardından basın mensuplarına görüşlerini aktardı. Arat, Süper Lig'de yabancı hakemlerin görev yapmasına ilişkin, "Yabancı hakem konusuna sıcak bakılmalı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün düzenlediği iftarın ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yabancı hakemler için konuşan Hasan Arat, "Yabancı hakem konusuna sıcak bakılmalı. TFF, çok adaylı bir seçime gitmeli. Kurullar da seçimle gelmeli" dedi ve şu sözlerle devam etti:

"Son 4 ayda Türk futbolunda inanılmaz şeyler yaşandı. Hakem tokatlandı, takım sahadan çekildi, taraftarlar sahaya indi, VAR kayıtları dramatik şekilde açıklandı. Bunlara tepkisiz kalamayız. Böyle bir şey yok. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Beşiktaş Kulübü, hakemler emekli olduktan sonra özür dileyecekleri bir müessese değildir."

Son olarak Semih Kılıçsoy hakkında konuşan Hasan Arat şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Semih Kılıçsoy, kırmızı çizgimizdir. Bir Türk evladı olarak herkesin sahip çıkması gerekir."

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş hasan arat Hakem yabancı hakem
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