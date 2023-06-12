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Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığının ardından Mircea Lucescu ve Abdullah Avcı ile görüşüleceği iddia edildi.

Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sezonu Türkiye Kupası zaferiyle kapattı. Başakşehir ile oynanan final maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un görevini bırakırken, gözler Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağına çevrildi.

HEDEFTE LUCESCU VE ABDULLAH AVCI VAR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ilk olarak Mircea Lucescu ve Abdullah Avcı'nın kapısını çalacak. Koç'un şimdilik bu iki hocayı gündemine aldığı ve onlardan gelecek yanıta göre alternatiflere yöneleceği iddia edildi.

TARAFTAR TEPKİLİ
İddialar karşısında sinirlenen Fenerbahçe taraftarı, Lucescu ve Abdullah Avcı'yı doğru tercih olarak görmüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, iki isimden birinin gelmesi durumunda başarısız olacağını düşündüklerini sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda belirttiler.

Etiketler Fenerbahçe feberbahçe teknik direktör abdullah avcı jorge jesus lucescu
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