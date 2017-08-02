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  5. 02 Ağustos 2017 21:18

Fenerbahçe’den kombine açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının kombine bilet satışının 17 bini geçtiğini açıkladı. Sturm Graz maçı için satılan bilet ise 15 bin 100.

Fenerbahçe’den kombine açıklaması
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Fenerbahçe, 2017-2018 sezonu için bugün itibari ile 17 bin barajının geçildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçemizin, 2017-2018 futbol sezonunda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışları bugün itibariyle 17.000 adeti geçmiştir.

03 Ağustos 2017, Perşembe günü evimizde Avusturya’nın SK Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 15.100 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir” denildi.

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