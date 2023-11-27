Fenerbahçe'den VAR resti: ''Biz hazırız!''

Fenerbahçe Kulübü, Fatih Karagümrük mücadelesinin VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi ve "gerekirse müsabakayı yeniden oynamaya hazırız" mesajını paylaştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek ikili averajla liderliğe oturdu.

Mücadelenin 52. dakikasında Samet Akaydin'in eline çarpan top sonrası VAR incelemelerinin ardından penaltı kararı çıkmamasıyla beraber pozisyon kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fatih Karagümrük mücadelesinin VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. Öte yandan Kızılhan sarı-lacivertli ekibin gerekirse müsabakayı yeniden oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe Genel sekreteri Burak Kızılhan, "Takımımızın oynadığı son maçtaki pozisyondan biri olan 52. dakikada penaltı pozisyonunun ve istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını bekliyoruz."

Fenerbahçe SK olarak; rakibimiz Fatih Karagümrük Takımı'nın da onay vermesi halinde dün akşam oynadığımız müsabakayı yeniden oynamaya da hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz."

"Dokuz ‘9’ sezondur şampiyon olmamasına rağmen, geride kalan 9 sezonda ‘şampiyon yapılacak’ diye hakkında sayısız hurafe üretilmiş, yarıştan koparılmış, aleyhine kamuoyu oluşturulmuş, Fenerbahçe Futbol Takımı ve camiası olarak; bu sezonun ezberlediğiniz sezonlar gibi olmayacağını açıkça söylüyoruz."

NE OLMUŞTU ?

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve iki maç aradan sonra kazandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Karagümrük atağında ceza sahası içinde topla buluşan Güven Yalçın'ın vuruşunu Samet Akaydin önledi ve pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Topun dışarı çıkmasının ardından hakem Arda Kardeşler, VAR odasıyla iletişime geçti ve pozisyonun değerlendirmesi yapıldı. Karagümrüklü futbolcular yoğun penaltı itirazında bulunurken, VAR'dan oyunun devam etmesi yönünde karar geldi ve penaltı verilmedi.

Maçın 54. dakikasında gelişen Karagümrük atağında ceza sahası içinde topla buluşan Güven Yalçın'ın vuruşunu Samet Akaydin önledi ve pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Topun dışarı çıkmasının ardından hakem Arda Kardeşler, VAR odasıyla iletişime geçti ve pozisyonun değerlendirmesi yapıldı. Karagümrüklü futbolcular yoğun penaltı itirazında bulunurken, VAR'dan oyunun devam etmesi yönünde karar geldi ve penaltı verilmedi.

Bu durum sonrasında orta hakem Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek'in kararı, sosyal medyada en çok tartışılanlar arasındaki yerini aldı.

Ahmet Çakar: ''Kadıköy'de kara bir gece değil, skandal bir gece yaşandı''

Eski hakem Ahmet Çakar ise Samet Akaydin'in topa eliyle müdahale ettiğini belirterek, "Kadıköy'de kara bir gece değil, skandal bir gece yaşandı. Hakem Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek maçı Karagümrük'ten alıp Fenerbahçe'ye verdiler. Kayarak yapılan müdahalelerde el ve kol yukarı kalkamaz, doğal konum değildir. Samet'in pozisyonu net bir penaltı. Şimdi o an geldi çattı. VAR konuşmaları açıklanmalıdır. Zira Arda Kardeşler ile Hüseyin Göçek arasındaki sözler Türkiye'yi zıplatacak şeyler olacak… İnanın bana…" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu: ''Fenerbahçe'de bir santrfor vardı Hüseyin Göçek diye''

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, karşılaşmanın ardından A Spor'da yaptığı değerlendirmede, "Fenerbahçe'de bir santrfor vardı Hüseyin Göçek diye köşeye bir taktı, bitirdi maçı. Kimse kusura bakmasın, iğrenç bir olay. Yazık, Fenerbahçe zarar görecek." ifadelerini kullandı.

Canel: "Bu akşam 11 arkadaşımın emeğinin heba olduğunu düşünüyorum”

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Fenerbahçe maçında sahada görev alan futbolcularının ve takımın tamamının emeğinin heba olduğunu söyledi.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Canel, emeklerinin heba olduğunu aktararak, “Bugün burada Karagümrük takımımın nasıl bir takım olduğunu gösterdik. Kendi arzularını adalet sananlara ve onlara hizmet etmeyi görev bilen ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Güzel maç oldu. Herkes sevinsin diyoruz. Bariz penaltımız da VAR’daki arkadaş tarafından verilmedi. Bu akşam sahada 11 arkadaşın, kenarda bekleyen arkadaşların, sağlık ekibimizin, idari kadromuzun emeğinin heba olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.