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Ferdi Kadıoğlu'na dev talip!

Ferdi Kadıoğlu'na dev talip!
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun, Premier Lig takımlarından Arsenal'in radarında olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun gelecek yaz Avrupa'ya transfer olması beklenirken, sarı-lacivertli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Arsenal'in de bulunduğu ileri sürüldü.

Football London'ın haberine göre; İngiliz takımının teknik direktörü Mikel Arteta, Oleksandr Zinchenko ve Takehiro Tomiyasu'nun sık sık sakatlık yaşaması nedeniyle sol beke takviye yapmak istiyor.

Haber detayında, Arteta'nın gündeminde olan Ferdi'nin form durumunun yüksek seviyede olduğu ve bu nedenle Fenerbahçe'nin, futbolcusunu satma konusunda isteksiz olabileceği vurgulandı.

Sözleşmesinin bitimine iki yıl olan 24 yaşındaki oyuncunun transferi için "astronomik bir ücret" gerekeceği ileri sürüldü.

Bu arada Ferdi için Napoli'nin de devrede olduğu iddia edildi.

Etiketler Arsenal Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu Avrupa astronomik
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