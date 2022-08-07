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Fırat Aydınus Beşiktaş maçı sonrası çılgına döndü

Fırat Aydınus Beşiktaş maçı sonrası çılgına döndü

Yeşil sahalardan ekranlara transfer olan eski hakem Fırat Aydınus, dün akşam oynanan ve hakem kararlarıyla geceye damgasını vuran Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası canlı yayında çılgına döndü.

Beşiktaş, Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı. Karşılaşmada üstün bir oyun oynayan siyah-beyazlılarda bazıları takımı beğense de bazıları da eleştiriler yaptı. Beşiktaş'ın daha bitirici bir takım olması gerektiğini savunan Fırat Aydınus, ilginç ifadeler kullandı.

"Beşiktaş taraftarı sonuç bekliyor. Her takımın taraftarının bir profili vardır ve Beşiktaş taraftarı sabırlıdır. Ancak sabrın bittiği noktada gemileri değil limanı yakarlar. Beşiktaş'ın şu görüntüsünün şampiyonluk için yeterli olmadığını taraftarlar da görmüştür bugün."

"HERHALDE HOCA BİR GÖNDERME YAPTI"

"Maç 11'e 10 devam ederken bile Beşiktaş, rakibine pozisyon verdi. Ismael'in dediği gibi Welinton ve Josef takıma dönünce defansif anlamdan düzelecektir ancak Emirhan'ı eksikler arasında saymasını anlayamadım. Onun geri dönme şansı yok sonuçta. Herhalde hoca bir gönderme yaptı."

 

Etiketler Beşiktaş beşiktaş fırat aydınus ismal valerien
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