Galatasaray 2 - 0 Çaykur Rizespor (Süper Lig puan durumu)

Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Maça Galatasaray hızlı başladı. Henüz 3. dakikada Babel'in ortasında Andone'nin kafa vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı. Dakikalar 15'i gösterdiğinde Galatasaray, Talbi'nin kafa vuruşuyla kendi ağlarına gönderdiği top sonrası 1-0 öne geçti.

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Bu golden 2 dakika sonra ise Melnjak'ın ceza sahasında topa elle müdahale etmesiyle Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Ryan Babel skoru 2-0'a getiren isim oldu. Galatasaray özellikle ikinci golün ardından bir hayli rahatladı ve oyunu kontrol ederek devrenin 2-0 bitmesini sağladı.

İkinci yarıda Çaykur Rizespor farkı azaltmak için bastırmaya başladı. 53'te Aminu'nun ara pasıyla savunma arkasına sızan Melnjak'ın vuruşu Muslera'da kaldı. 59. dakika ise yine savunma arkasına koşan Melnjak'ın sert şutu az farkla auta gitti.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray puanını 16'ya yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 11 puanda kaldı.

Geçen hafta derbide Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, bu galibiyetle Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Real Madrid maçı öncesi moral buldu.

