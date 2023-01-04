Galatasaray-Ankaragücü maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, bu akşam evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Kritik maçın var hakemi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, bu akşam evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Ünlü güzel Şevval Şahin'in verdiği frikik ağızları açık bıraktı! Görenler küçük dilini yuttu

Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördünü hakemi ise Burak Şeker olacak. VAR hakemi Hakan Ceylan Mücadelede VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev alacak. Ceylan'a, AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu eşlik edecek.