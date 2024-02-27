Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının tarihi değişti
TFF, Süper Lig'in 29. hafta programında değişikliğe gitti. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı 8 Mart Cuma gününe alındı.
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu sonuçları neticesinde, Trendyol Süper Lig 29. hafta programında değişiklikler yapılmıştır. Buna göre daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
İHA
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