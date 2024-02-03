Galatasaray - Samsunspor maçıyla ilgili skandal iddia

Süper Lig'te dün akşam oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Galatasaray - Samsunspor mücadelesi sonrasında eski futbolcu ve futbol yorumcusu Batuhan Karadeniz, Samsunspor'da forma giyen eski Galatasaraylı Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Okan Kocuk'u suçladı.

Trendyol Süperlig'te dün akşam Galatasaray'ın Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup ettiği maçın ardından Batuhan Karadeniz'in skandal ifadeleri yeşil sahalara bomba gibi düştü.

Galatasaray'ın Samsunspor'da forma giyen eski oyuncuları Taylan Antalyalı, Okan Kocuk ve Emre Kılınç'ı hedef alan Batuhan Karadeniz SkySpor'da yaptığı maç yorumunda "Tüm Samsunsporlu oyuncuları canı gönülden tebrik ediyorum. Vallahi helal olsun! 8 kişiyle 14 kişiye karşı mücadele etmek zordur. 14'e 8 oynadılar" dedi.

açıklamasını yaptı. Batuhan Karadeniz'in bu ifadeleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk'un performansını eleştiren Batuhan Karadeniz, "Okan Kocuk; böyle bir hata yok. İlk hatayı yapıyorsun, çıkmıyorsun bir adım öne. İkinci hatayı yapıyorsun, kolunu uzatmıyorsun. Hiç beğenmedim." dedi.