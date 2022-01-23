Galatasaray'da büyük isyan! Taraftar çıldırdı

Galatasaray - Trabzonspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Müsabakada ve sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, futbolcular için de gösterdikleri performanstan dolayı tepki gösterdi.

Yönetim ve futbolculara prtokol önünde tepki

Galatasaray - Trabzonspor maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlar, protokol tribünü çıkışına gelerek yönetim ve futbolculara tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Müsabakada ve sonra sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulunmuştu.

Maçın bitimin ardından sarı-kırmızılılar taraftarlar protokol tribünü çıkışına geldi. Burada da tepkilerine devam eden taraftalar, yönetimi istifaya davet etti.