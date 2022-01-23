Galatasaray'da büyük isyan! Taraftar çıldırdı
Galatasaray - Trabzonspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Müsabakada ve sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, futbolcular için de gösterdikleri performanstan dolayı tepki gösterdi.
Yönetim ve futbolculara prtokol önünde tepki
Galatasaray - Trabzonspor maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlar, protokol tribünü çıkışına gelerek yönetim ve futbolculara tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Müsabakada ve sonra sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulunmuştu.
Maçın bitimin ardından sarı-kırmızılılar taraftarlar protokol tribünü çıkışına geldi. Burada da tepkilerine devam eden taraftalar, yönetimi istifaya davet etti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol