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Galatasaray'da Muslera şoku!

Galatasaray'da Muslera şoku!
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Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta sakatlanan Fernando Muslera, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi.

Fernando Muslera, mücadelenin 57. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Onun yerine Günay Güvenç oyuna girdi.

RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 yendiGalatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 yendiTrendyol Süper Lig

 

 

Etiketler Galatasaray galatasaray fernando muslera
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