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Galatasaray'da olağanüstü genel kurul çağrısı

Galatasaray'da olağanüstü genel kurul çağrısı
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Galatasaray Kulübü, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki istemek amacıyla olağanüstü genel kurul yapılacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nde, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki istemek amacıyla olağanüstü genel kurul yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran Cumartesi günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki genel kurul, çoğunluk sağlanamazsa 6 Temmuz Cumartesi çoğunluğa bakılmadan gerçekleştirilecek.

Kulüp yönetimi, genel kurul üyelerinden; Galatasaray Adası, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz'da inşaatı devam eden yeni kamp tesisleri, Büyükçekmece arazisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış Tesisleri, Burhan Felek Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri, Beyoğlu Hasnun Galip Binası ve Küçükçekmece kürek tesislerinde faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi bakımından 31 Mayıs 2026 tarihine kadar üyelerden yetki verilmesini isteyecek.

Etiketler Galatasaray dursun özbek Galatasaray taşınmaz satışı olağanüstü genel kurul genel kurul
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