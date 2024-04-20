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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
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Galatasaray Kulübü'nde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

Etiketler Galatasaray Galatasaray genel kurul başkanlık seçim başkanlık seçimi
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