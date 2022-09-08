Galatasaray'da Yusuf Demir gerçeği! Yabancı statüsünde
Dün akşam transferi açıklanan Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için Galatasaray'ın TFF'ye başvuru yaptığı ileri sürülmüştü. Genç yıldız ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
Galatasaray yönetimi transferin bitimine 1 gün kala dev atak yaptı ve üst üste bomba transferleri açıkladı. Paris Saint Germain'den ünlü forvet Mauro Icardi'yi sezon sonuna kadar kiralayan sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki savunmacı Mathias Ross, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ve Rapid Wien'in potansiyel vaat eden genç yeteneği Yusuf Demir'e kadrosuna kattı.
GALATASARAY TFF'YE BAŞVURU YAPMADI
Barcelona'da geçen sezon 6 ay forma giyen Yusuf Demir için sarı-kırmızılı kulübün kasasından 6 milyon euro bonservis bedeli çıkacak. Sarı-kırmızılı kulübün 19 yaşındaki oyuncunun Türk statüsünde oynaması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptığı ileri sürüldü. Skorer'in edindiği bilgiye göre; Galatasaray yönetiminin TFF'ye herhangi bir başvuru yapmadığı ortaya çıktı. 21 yaş altı kriterine uyan Yusuf Demir, yabancı statüsünde oynayacak.
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