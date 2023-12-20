Galatasaray'dan derbi öncesinde kritik galibiyet

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Rams Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısını Sarı-kırmızılılar 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında her iki ekip de karşılıklı pozisyonlara girse de gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Derbi öncesinde kritik bir galibiyet alan ve ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Galatasaray puanını 43 yaptı ve lider Fenerbahçe'yi yakın takibini sürdürdü. Üst üste 2. kez sahadan mağlup ayrılan Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı ve 14. basamakta yer aldı.

Galatasaray ligin 18. haftasında oynanacak dev maçta ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak, Fatih Karagümrük ise evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek.