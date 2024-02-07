  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray'dan sol bek transferi! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan sol bek transferi! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan sol bek transferi! Anlaşma sağlandı
Güncelleme:

Galatasaray Kulübü, Hannover 96'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn ile anlaşma sağladı.

Sezon başında RB Leipzig'den kiralık olarak transfer edilen İspanyol sol bek Angelino'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, bu futbolcu ile ara transfer döneminde yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızılılar bu pozisyon için yaptığı çalışmalarını da sonlandırdı. Aslan, bu doğrultuda Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Derrick Köhn'ü bonservisiyle kadrosuna kattı.

Alman futbolcu, bu sezon Hannover 96 ile 21 resmi karşılaşmaya çıktı ve 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

İHA

Etiketler Galatasaray galatasaray sol bek Derrick Köhn
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu ilçede sadece 1854 kişi yaşıyor! İşte Türkiye'de en az nüfusu olan ilçeler Bu ilçede sadece 1854 kişi yaşıyor! İşte Türkiye'de en az nüfusu olan ilçeler Prof. Dr. Ahmet Ercan ''korktuğum 3 yer'' diyerek uyardı Prof. Dr. Ahmet Ercan ''korktuğum 3 yer'' diyerek uyardı Korku filmi değil gerçek: Sel böyle geldi! Korku filmi değil gerçek: Sel böyle geldi! Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada Pedofili suçuna cinsel organ kesme cezası kabul edildi Pedofili suçuna cinsel organ kesme cezası kabul edildi Dolar ve Euro'dan yeni rekor, altın da uçuşta Dolar ve Euro'dan yeni rekor, altın da uçuşta 4 yıl önce, 4 yıl sonra... Aynı noktada yine aynı sel manzarası! 4 yıl önce, 4 yıl sonra... Aynı noktada yine aynı sel manzarası! Emeklinin bayram ikramiyesine zam geliyor! Emeklinin bayram ikramiyesine zam geliyor! AK Parti İzmir'de bir şey deniyor! Seçim afişinden logo kaldırıldı AK Parti İzmir'de bir şey deniyor! Seçim afişinden logo kaldırıldı Çağla Şıkel güzellik ve gençlik sırrıyla alay konusu oldu Çağla Şıkel güzellik ve gençlik sırrıyla alay konusu oldu