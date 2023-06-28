  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi

Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi

Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi
Güncelleme:

Memleketi Rize'ye giden Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz Giresun'un Görele ilçesinde kaza yaptı. Yılmaz kazadan yara almadan kurtuldu.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi.

AA'nın haberine göre, memleketi Rize'ye giden futbolcu Yılmaz'ın kullandığı otomobil, ilçenin liman kavşağında, İbrahim Z. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ve İbrahim Z., kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Etiketler Galatasaray Barış Alper Yılmaz trafik kazası Galatasaraylı futbolcu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Skandal! Kuran yakma eylemine izin verdiler!
Prof. Dr. Naci Görür deprem beklediği yerleri tek tek sıraladı
İslam Memiş ve Selçuk Geçer altın ve dolar için uyardı
İstanbul'da binlerce kişi bayram namazını Ayasofya'da kıldı
Ünlü oyuncudan çırılçıplak olduğu sahneler için dikkat çeken açıklama
Bayramda hangi yol ve köprüler ücretsiz olacak?
Zorunlu Trafik Sigortası'na dev zam
İstanbul'da otelde yangın! Yaralılar var
Türkiye'nin dünyaca ünlü sahili Hindistan'a döndü!
Askerden izinli gelmişti; cansız bedeni bulundu