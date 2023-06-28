Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi
Memleketi Rize'ye giden Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz Giresun'un Görele ilçesinde kaza yaptı. Yılmaz kazadan yara almadan kurtuldu.
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi.
AA'nın haberine göre, memleketi Rize'ye giden futbolcu Yılmaz'ın kullandığı otomobil, ilçenin liman kavşağında, İbrahim Z. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ve İbrahim Z., kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol