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Gaziantep FK'nın kalecisi Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu

Gaziantep FK'nın kalecisi Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu
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Deprem felaketinin ardından ligden çekilen Gaziantep FK'nın kalecisi Günay Güvenç, Kasımpaşa forması giyecek.

Depremlerin vurduğu Gaziantep Fk, ligden çekilmesinin ardından futbolcularını başka takımlara kiralamaya devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekipte son olarak kaleci Günay Güvenç'in yeni adresi belli oldu.

YENİ ADRESİ KASIMPAŞA
DHA'nın haberine göre; Kasımpaşa, ligden çekilme kararı alan Gaziantep Fk'nın kaptanı Günay Güvenç'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Yapılan anlaşmaya göre tecrübeli oyuncu için satın alma opsiyonu bulunmuyor. Güvenç, sezon sonunda Gaziantep Fk'ya dönecek.

MARKOVIC, TRABZONSPOR'UN YOLUNU TUTTU
Daha önce Trabzonspor, Gaziantep FK forması giyen Lazar Markovic ile yarım sezonluk kiralık anlaşma sağladığını KAP'a bildirdi.

DHA

Etiketler Kasımpaşa gaziantep fk kasımpaşa günay güvenç
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