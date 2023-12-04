İsmail Kartal'dan Fred kararı: Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında bu akşam Sivasspor'u konuk ediyor. Maçın ilk 11'leri ise belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam sahasında Sivasspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde son maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

KARŞILAŞMANIN KADROLARI

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

YEDEKLER: İrfan Can Eğribayat, Yusuf, Mert Müldür, Bartuğ, İsmail, Cengiz, Emre, King, Umut, Batshuayi

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Samba, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Burak, N'jie, Manaj

YEDEKLER: Muammer, Ziya, Murat, Poungouras, Abdulkadir, Keita, Hakan, Kvet, Appindangoye, Musa

FRED, DJIKU VE FERDİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe, Sivasspor maçıyla Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşacak.

Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun yokluğunda, üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertlilere her 2 oyuncudan da iyi haber geldi.

Sivasspor karşısında Fred'in ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor.

Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere 5 maç kaçırmıştı.

Djiku ise son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giymiş ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmıştı.

Bu isimlerin yanı sıra son oynanan Nordsjaelland maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçında sahada olacak.