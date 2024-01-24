Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu İsmail Yüksek'e 13 milyon euroluk teklif geldiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de son iki sezondur gösterdiği performansla dikkat çeken İsmail Yüksek, Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcu için en az 15 milyon euro talep ettiği öne sürülürken, İsmail Yüksek'e iki Fransız ekibinden teklif geldiği belirtildi.

FRANSA'DAN İKİ TRANSFER TEKLİFİ

Sabah'ın haberine göre İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye teklif yapan kulüpler Lyon ve Marsilya.

Haber detayında Fransızların tekliflerinin 12-13 milyon euro arasında olduğu aktarıldı.

TRANSFERE FRED ENGELİ

Fred'in sakatlığının transfer sürecini etkileyebileceğinin vurgulandığı haberde İsmail Yüksek'in Avrupa'da top koşturmak istediği kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminde İsmail Yüksek'in transferi konusunda fikir ayrılıklarının yaşandığı dile getirildi.

KARARI YÖNETİME BIRAKTI

24 yaşındaki futbolcunun nihai kararı Fenerbahçe yönetimine bıraktığı belirtildi.

Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek bu sezon toplam 30 maça çıkıp 1 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

Sabah Gazetesi