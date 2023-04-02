Kadıköy'de yönetim istifa tezahüratı! Yayıncı kuruluş sesi kıstı

Kadıköy'de ezeli rakibi Beşiktaş'a 4-2'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de taraftar "yönetim istifa" tezahüratı yaparken yayıncı kuruluşun sesi kısması dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı. 10 kişi kalan Beşiktaş maçı 4-2 kazandı. Maçta goller, Valencia, Cenk Tosun, Nathan Redmond, Aboubakar ve İrfan Can Kahveci'den geldi.

Kadıköy’deki maçta Beşiktaş’ın Nathon Redmond’ın ayağından gelen üçüncü golünden sonra Fenerbahçe tribünleri “Yönetim istifa” sloganları atarak Ali Koç yönetimini protesto etti.

Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı lacivertli taraftarların bu tepkisi sırasında yayıncı kuruluşun sesi kısması ise dikkat çekti.