Karabükspor küme düşen ilk takım oldu !

Spor Toto Süper Lig’de 28. haftanın tamamlanmasıyla küme düşen ilk takım da resmen belli oldu. Kümede kalma mücadelesi veren ekiplerden Gençlerbirliği, haftanın kapanış maçında sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 1-0 mağlup edip rahat bir nefes alırken Kardemir Karabükspor bu sonuçla lige veda etmiş oldu.

Topladığı 12 puanla son sırada yer alan Karabükspor ile 15. sırada yer alan Gençlerbirliği’nin arasındaki fark bu galibiyetle birlikte bitime 6 hafta kala 18 oldu.

Dörtlü averajda Osmanlıspor (28 puan), Atiker Konyaspor (28 puan) ve Gençlerbirliği’nin (30 puan) gerisinde olan Kardemir Karabükspor maddi zorluklar nedeniyle kadrosunun kritik isimlerini ligin devre arasında göndermek zorunda kalmıştı.

Ünal Karaman yönetimindeki Karadeniz ekibi gelecek sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek.