Kasımpaşa 4 - 1 Beşiktaş

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşılaştı. Konuk Beşiktaş maçın henüz 2. dakikasında golü buldu ancak hakem Cüneyt Çakır VAR incelemesinin ardından Lens'in topu elle aldığını belirterek golü iptal etti.

Oyunda dengeyi kuran Kasımpaşa 11'de Sadiku'nun şık vuruşuyla 1-0 öne geçti. 5 dakika sonra Trezeguet karşı karşıya pozisyonda Karius'u geçemedi. 19'da Kasımpaşa Diagne ile farkı ikiye çıkardı ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrası faul olduğu gerekçesiyle bu kez de Kasımpaşa'nın golünü iptal etti.

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Oldukça hareketli geçen maçta Beşiktaş 29'da Lens'le, Kasımpaşa ise 40. dakikada Trezeguet ile gole yaklaştı ancak top ağları bulmadı. İlk yarının son dakikasında Koita'nın pasında Diagne golü atarak Kasımpaşa'yı devreye 2-0 önde götürdü.

İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş, 52. dakikada Mustafa Pektemek'in kafasıyla durumu 2-1'e getirdi. 70'te Beşiktaş, Ryan Babel'le beraberliğe çok yaklaştı ancak yıldız ismin vuruşu direğin yanında auta gitti. 2 dakika sonra ise Kasımpaşa penaltı kazandı. Diagne 75. dakikada durumu 3-1'e getiren isim oldu.

Golün hemen sonrasında Beşiktaş, Lens ile mutlak gol pozisyonunu değerlendiremezken, 83'de Pavelka attığı golle Kasımpaşa'nın 4-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 29 yaparken, Beşiktaş ise 26 puanda kaldı. Beşiktaş ligin ilk yarısını lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde kapattı.

KASIMPAŞA 4 - 1 BEŞİKTAŞ

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Veigneau, Josue Sa (Dk. 76 Tarkan Serbest), Sadiku, Pavelka (Dk. 87 Hakan Demir), Koita (Dk. 63 Eduok), Trezeguet, Diagne

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida, Medel, Hutchinson (Dk. 82 Güven Yalçın), Dorukhan Toköz (Dk. 5 Babel), Lens, Ljajic, Adriano (Dk. 45+2 Fatih Aksoy), Mustafa Pektemek

GOLLER: Dk. 11 Sadiku, Dk. 45 ve 75 (Penaltıdan) Diagne, Dk. 83 Pavelka (Kasımpaşa), Dk. 52 Mustafa Pektemek (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 19 Diagne, Dk. 21 Pavelka, Dk. 81 Eduok (Kasımpaşa), Dk. 42 Adriano, Dk. 45+2 Vida, Dk. 74 Fatih Aksoy (Beşiktaş)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 2: Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci direk dibinde topu kurtardı, dönen topu Dorukhan Toköz tamamlayarak filelere gönderdi. Hakem Cüneyt Çakır VAR incelemesinin ardından golü iptal etti.

DAKİKA 11: Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Beşiktaş savunmasında Gökhan Gönül'ün uzaklaştırmak istediği top kısa düşerek Sadiku'nun önünde kaldı, Kasımpaşalı futbolcunun şık vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

DAKİKA 16: Kasımpaşa gole yaklaştı. Kaleci Ramazan Köse'nin atışında Necip Uysal topu ıskaladı. Sol kanatta topla buluşan Trezeguet çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, Karius gole izin vermedi.

DAKİKA 19: Kasımpaşa ikinci kez gol sevinci yaşadı. Sağ kanattan gelen ortaya arka direkte yükselen Diagne kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi, VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.

DAKİKA 29: Babel soldan çizgiye inerek topu dışarı çevirdi, Lens'in ceza sahası girişinden şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

DAKİKA 40: Trezeguet'in uzaktan şutunda Karius topu kornere çeldi.

DAKİKA 45: Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Sağ kanattan gelişen atakta Koita, Trezeguet ile paslaşarak ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi, meşin yuvarlak Karius'tan sekerek tekrar Koita'nın önünde kaldı. Karius'tan dönen topu Koita kafayla, Diagne'ye bıraktı, Kasımpaşalı oyuncu rahat bir şekilde topu filelere gönderdi: 2-0

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 52: Beşiktaş'ın golü geldi. Lens'in sağdan ortaladığı topu ceza sahası içinde Mustafa Pektemek kafayla filelere gönderdi: 2-1

DAKİKA 70: Savunmadan atılan uzun topu alan Babel, Ben Youssef'ten sıyrılarak ceza sahasına girdi, Beşiktaşlı oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

DAKİKA 73: Sol taraftan yapılan ortada Sadiku'nun şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyon sonrasında Fatih Aksoy ve Diagne arasındaki mücadeleyi VAR'dan izleyen Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

DAKİKA 75: Diagne penaltı vuruşunu gole çevirdi: 3-1

DAKİKA 83: Kasımpaşa durumu 4-1 yaptı. Sadiku'nun sağdan ortaladığı topa ceza sahası girişinde Pavelka vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1

DAKİKA 85: Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Güven Yalçın topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasına iki değişiklikle sahada yer aldı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'yı Kasımpaşa karşısında yedek soyundurdu. Güneş, son maçlarda beklentileri karşılayamayan Güven Yalçın'ı da yedeğe çekti. Siyah-beyazlılarda bu oyuncuların yerine ilk 11'de Gökhan Gönül ile Mustafa Pektemek, şans buldu.

RYAN BABEL KADRODA

Beşiktaş'ta sakat olduğu gerekçesiyle 6 maçta yer almayan Ryan Babel, eski takımı Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmaya yedekler arasında başladı. Babel, yaşadığı sorun nedeniyle Süper Lig'deki MKE Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg ile Malmö karşılaşmalarında görev alamamıştı.

OYUN KURGUSUNDA DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Güneş, orta sahanın kanatlarında oynayan Quaresma ile Babel'i yedek soyundurduğu Kasımpaşa maçında saha içinde bazı değişiklikler yaptı. Siyah-beyazlı ekipte orta sahanın sağında Jeremain Lens şans bulurken, orta sahanın solunda Adriano Correia oynadı. Kalede Loris Karius'a görev veren ve savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Necip Uysal, Domagoj Vida ile Gary Medel'den oluşturan tecrübeli çalıştırıcı, bu oyuncuların önünde Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz'e şans verdi. Kasımpaşa karşısında hücuma dönük görevi yine Adem Ljajic yerine getirirken, forvet hattında Mustafa Pektemek oynadı. Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Fatih Aksoy, Gökhan Töre ve Cyle Larin, yedekler arasında yer aldı.

CANER CEZALI, ROCO SAKAT, VAGNER LOVE KADRO DIŞI

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Caner Erkin, Kasımpaşa maçında oynayamadı. Sakatlığı süren Enzo Roco da kadroda bulunmadı. Güneş, Brezilyalı santrfor Vagner Love'ı ise Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna almadı.