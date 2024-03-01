Kerem Aktürkoğlu trafikte saldırıya uğradı

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Fatih Karagümrük maçı sonrası trafikte bir taraftarın saldırısına uğradı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından Milli oyunvu Kerem Aktürkoğlu'na tepkiler büyürken, bir grup taraftar Aktürkoğlu'na sözlü saldırıda bulundu.

Yıldız oyuncunun evine giderken bir grup taraftarın tepkisine maruz kaldığı ve trafikte tartıştığı iddia edildi.

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem olurken bazı Galatasaray taraftarları da Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıktı.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası karnesi

Bu sezon Türkiye Kupası’na 5. turdan dahil olan Galatasaray, 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile eşleşti ve sarı-kırmızılılar sahadan 4-1 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu. Aslan son 16 turunda da bir diğer 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor’u 4-2 mağlup ederek çeyrek finale geldi.

Son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Galatasaray, daha sonraki sezonlarda 4 kez çeyrek finalde, 1 kez 5. turda elendi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 kez Alanyaspor'a, 1’er kez de Karagümrük, Başakşehir ve Denizlispor’a kaybetti.