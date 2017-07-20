Kerim Frei ve Manuel da Costa Başakşehir'de !

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge ile karşılacak Medipol Başakşehir transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Mevlüt Erdinç ve Gökhan İnler'i kadrosuna katan turuncu-lacivertli takım bugün de Manuel da Costa ve Kerim Frei ile el sıkıştı.

Yalçın Ayhan ve Bekir İrtegün'ün ayrılıklarının ardından Chedjou'nun sakatlığı ile sarsılan İstanbul ekibi Olympiakos forması giyen Manuel da Costa ile anlaştı. Daha önce Sivasspor forması da giyen Brezilyalı stoper geçen sezon 32 resmi maçta forma giydi.

Cengiz Ünder'in Roma satılmasının ardından sol kanat için de bir transfer yapmayı hedefleyen Başakşehir, Birmingham City'den Kerim Frei ile anlaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan transfer olduğu İngiliz ekibinde 13 maça çıkan genç futbolcu 1 gol atmıştı.

Yarın saat 10:30'da iki oyuncu için imza töreni düzenleyecek Başakşehir, Kerim ve da Costa'yı yarın geceye kadar yetiştirmesi gereken UEFA listesine ekleyecek.





