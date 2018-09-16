Konyaspor - Fenerbahçe: 0-1

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 3 maç aranın ardından Atiker Konyaspor deplasmanında kazandı ve hayata döndü. Sarı lacivertliler, böylece Beşiktaş derbisi öncesinde moral kazanmış oldu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, ligde bundan önce oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11'ine göre takımında 5 değişiklik yaptı. Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Kayserispor maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, Reyes, Mehmet Ekici, Valbuena ve Eljif Elmas'ın yerine İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Jailson, Yassine Benzia ve Aatıf Chahechouhe'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Böylece Benzia ve Jailson sarı-lacivertli formayı ilk kez resmi maçta giydi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde yer alan Fofana ve Vedat Bora'nın yerine Ömer Ali Şahiner ve Jahovic'i ilk 11'e dahil etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım adına da birer tehlikeli pozisyon yaşandı. 28. dakikada Fenerbahçe defansından seken top Milosevic'in önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

37. dakikada ise Benzia'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Slimani'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi Atiker Konyaspor oldu. 58. dakikada Harun topu çizgiden çıkarırken, 2 dakika sonra Yatabare'nin volesi az farkla auta çıktı. Bu dakikaları gol yemeden atlatan fenerbahçe 67. dakikda öne geçti. 61. dakikada oyuna giren Eljif Elmas, Benzia'nın pasında takımını öne geçiren gole imza attı. 18 yaşındaki yıldız böylece lig tarihinde gol atan en genç Fenerbahçeli oldu.

Kalan bölümde Harun'un başarılı kurtarışlarıyla oyunda kalan Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı ve 3 maçlık yenilgi serisine noktayı koydu. Derbi öncesi moral kazanan sarı lacivertliler, 6 puana yükseldi. Bu sezon ilk kez kaybeden Atiker Konyaspor ise 8 puanda kaldı.