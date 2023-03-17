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Konyaspor- Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Konyaspor- Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Konyaspor - Galatasaray maçında Serkan Tokat VAR hakemi olarak görev alacak.

Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını, Ali Saygın Ögel ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Alper Çetin ve Ekrem Kan bulunacak.

Etiketler Atiker Konyaspor Galatasaray konyaspor var galatasaray
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