Şenol Güneş'ten flaş Beşiktaş açıklaması
Sergen Yalçın ayrılığının ardından her ne kadar göreve Önder Karaveli getirilmiş olsa da kulislerde gelecek sezon Beşiktaş'ın başına geleceği konuşulan Şenol Güneş sessizliğini bozdu.
Şenol Güneş yaptığı açıklamada "Benim Beşiktaş konusunda, başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiç bir görüşmem olmadı" dedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol