Şenol Güneş'ten flaş Beşiktaş açıklaması

Sergen Yalçın ayrılığının ardından her ne kadar göreve Önder Karaveli getirilmiş olsa da kulislerde gelecek sezon Beşiktaş'ın başına geleceği konuşulan Şenol Güneş sessizliğini bozdu.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada "Benim Beşiktaş konusunda, başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiç bir görüşmem olmadı" dedi.