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Süleyman Seba anısına oynanan maçta gülen taraf Beşiktaş oldu

Süleyman Seba anısına oynanan maçta gülen taraf Beşiktaş oldu
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Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba anısına Beşiktaş ile Sakaryaspor arasında eski Süleyman Seba'nın memleketi Sakarya'da oynanan hazırlık maçında kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Beşiktaş ile Sakaryaspor, Türk futboluna büyük katkıları bulunan eski Beşiktaş Başkanı Süleyman Seba anısına, Seba’nın memleketi olan Sakarya’da hazırlık maçı yaptı. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı Rebic ve Onur Bulut'un golleriyle 2-1 kazandı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Levent Gümüşdere yönetti. 

Maçın 15’inci dakikasında, Sakaryaspor savunmasının hatasından faydalanarak topu kazanan Emrecan Bulut’un pası, penaltı noktasının hemen arkasında Rebic ile buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rebic, topu ağlara göndererek Beşiktaş’ı öne geçirdi. 

20’nci dakikada Sakaryaspor’un soldan atağını başlatan Del Valle, topu yerden Kassongo’ya çevirdi. Kassongo’nun yere düşerken yaptığı vuruş, kalenin sol direğine doğru yöneldi. Direğe çarpan top, golü önlemeye çalışan Bailly’e çarparak gol çizgisini geçti. Kassongo’nun golü skoru eşitledi.

33’üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Onur Bulut’un şutu, savunmadaki Sakaryasporlu Donkor’a çarparak filelerle buluştu. Skor 2-1 oldu.

İlk yarı Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarının golsüz geçmesinin ardından, maç bu skorla sona erdi. 

Etiketler Beşiktaş beşiktaş sakarya sakaryaspor maç sonucu süleyman seba
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