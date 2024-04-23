Süper Lig hakkında bomba iddia: Türkiye Ligi böyle devam ederse tescil olmayabilir

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "FIFA ve UEFA Türk futbolunu takibe almış durumda. Şunu da net bilelim, Türkiye Ligi, bu durum böyle devam ederse tescil olmama tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Türk futbolunda son yaşanan gelişmeler ve 18 Temmuz'da yapılacak TFF seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

HaberTürk'te yayımlanan Geçiş Oyunu programında Süleyman Hurma, son TFF ziyareti hakkında, "Dursun Özbek'in açıklamalarına şaşırdım. 4 büyük kulübün tamamı, TFF'yi defalarca istifaya çağırdı. En ağır ifadeleri de Galatasaray kullandı. İmza süreci de Dursun Özbek'in WhatsApp grubuna yazmasıyla başladı, Süper Kupa finalinden bir hafta 10 gün kadar önceydi. 20 kulübün 20'si de erken seçim konusunda hemfikirdi. Kulüpler Birliği'nde bir metin hazırlandı ve toplantıda okundu. WhatsApp grubunda paylaşıldı" şeklinde konuştu.

Büyükekşi'nin 'Yetkisiz imza toplanıyor' açıklamasına cevap veren Hurma, "Kulüp delegasyonları, yönetim kurulu kararıyla seçilir. Kimse yetkisiz imza toplayamaz. Notere gider, imza vermek istediğini dile getirir, noter de yönetim kurulu kararını ister, görür öyle tescil eder" dedi.

TFF seçiminin Haziran'a alınıp alınmayacağıyla ilgili de konuşan Hurma, "FIFA ve UEFA Türk futbolunu takibe almış durumda. Şunu da net bilelim, Türkiye Ligi, bu durum böyle devam ederse tescil olmama tehlikesiyle karşı karşıya. Bir ayda kaç kez UEFA ve FIFA Başkanlarının açıklamaları oldu. Bir ayda iki kez gündemlere geldik. O yüzden bir an önce yapmamız gerekenleri yapalım, daha ağır bedeller ödemeyelim" ifadelerini kullandı.

Süleyman Hurma ayrıca, "Memleketi yöneten insanlara da 'size karşılar, partiye karşılar' diye iftira atmak doğru değil. Devlet yetkililerine bu TFF'yi istemeyen insanları da sanki devletini istemiyor, hükümetini istemiyor gibi götürüp sunmak da doğru değil" açıklamasında bulundu.