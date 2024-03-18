Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları paylaşıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 30. haftasına ait VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 30. hafta maçlarının VAR kayıtlarını resmi YouTube hesabından paylaştı.

Kayıtları açıklanan maçlar; Corendon Alanyaspor - Mondihome Kayserispor, Beşiktaş - Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor - EMS Yapı Sivasspor oldu.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI

Antalyaspor'un penaltı kazandığı pozisyon

VAR: "Burak seni potansiyel penaltı incelemesi için izlemeye davet ediyorum."

Burak Pakkan: "Temas noktasını gördüm, tamam. Top oyunda mı, onu da göreyim. Tamamdır gördüm, 83 numara penaltı ve sarı kart veriyorum."

Beşiktaş'ın kazandığı penaltı

VAR: "Burak, sana potansiyel elle oynama gerekçesiyle penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Bu temas noktası, bir kez daha oynatacağım."

Burak Pakkan: "Tamam bir daha oynat ağabey, siyah-beyazlı oyuncunun eline değmiyor değil mi? Tamam şimdi gördüm. Penaltı vereceğim, kart vermeyeceğim."