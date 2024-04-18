Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'e 33. hafta heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak. Bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Haftanın açılış maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00’de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
20 Nisan Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor: Murat Erdoğan
19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Çağdaş Altay
21 Nisan Pazar
13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
22 Nisan Pazartesi
20.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın
İHA
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