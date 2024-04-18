Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'e 33. hafta heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak. Bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

20 Nisan Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Samsunspor - Adana Demirspor: Murat Erdoğan

19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Çağdaş Altay

21 Nisan Pazar

13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

19.00 Antalyaspor - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

22 Nisan Pazartesi

20.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın

İHA