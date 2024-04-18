  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı
Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'e 33. hafta heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak. Bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

20 Nisan Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor: Murat Erdoğan
19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Çağdaş Altay

21 Nisan Pazar
13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

22 Nisan Pazartesi
20.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın

İHA

Etiketler trendyol süper lig 33. hafta maçları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AVM’de suçüstü yakalanan etek altı sapığından akıl almaz savunma AVM’de suçüstü yakalanan etek altı sapığından akıl almaz savunma Türkiye'nin ikinci elde en hızlı satılan otomobilleri belli oldu Türkiye'nin ikinci elde en hızlı satılan otomobilleri belli oldu Baraj kapakları kapandı, tarih sulara gömüldü Baraj kapakları kapandı, tarih sulara gömüldü El değiştiren belediyenin araçlarının parçaları hurdalıkta aranıyor El değiştiren belediyenin araçlarının parçaları hurdalıkta aranıyor Mevduat faizi bir yılda 2'ye katlandı: İşte güncel faiz oranları Mevduat faizi bir yılda 2'ye katlandı: İşte güncel faiz oranları İstanbul'da taksici cinayeti: Yabancı uyruklu cani taksiciyi öldürüp aracını çaldı İstanbul'da taksici cinayeti: Yabancı uyruklu cani taksiciyi öldürüp aracını çaldı Bankalardan emeklilere yüksek promosyonda faiz oyunu Bankalardan emeklilere yüksek promosyonda faiz oyunu Vatandaş isyan bayrağını açı: ''Restoran ve kafelere gitmeyelim'' Vatandaş isyan bayrağını açı: ''Restoran ve kafelere gitmeyelim'' Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: 100 bin TL'lik unutkanlık böyle bitti Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: 100 bin TL'lik unutkanlık böyle bitti Vali açıkladı: Rezerv alandaki sağlam binalar da yıkılacak Vali açıkladı: Rezerv alandaki sağlam binalar da yıkılacak