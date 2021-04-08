Süper Lig'de 35-39. hafta programları belli oldu
2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı.
2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı.
Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. haftaların müsabaka programları açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacağı belirtilirken, programın da daha sonra açıklanacağı duyuruldu.
35. HAFTA
16 NİSAN CUMA
16.00 Konyaspor - Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği - Sivasspor
19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
17 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Denizlispor - BB Erzurumspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Hatayspor
19.00 Göztepe - Galatasaray
18 Nisan Pazar 16.00 - Gaziantep - Kasımpaşa
19.00 Başakşehir - Fenerbahçe
Fatih Karagümrük haftayı bay geçmektedir.
36. HAFTA
20 NİSAN SALI
16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor
16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe
19.00 Hatayspor - Antalyaspor
19.00 Sivasspor - Beşiktaş
21 NİSAN ÇARŞAMBA
16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor
16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray - Trabzonspor
22 NİSAN PERŞEMBE
17.16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir
Fenerbahçe haftayı bay geçmektedir.
37. HAFTA
23 NİSAN CUMA
20.19.00 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - Kayserispor
24 NİSAN CUMARTESİ
14.13.30 Konyaspor - Hatayspor
16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük
19.00 Denizlispor - Sivasspor
19.00 Antalyaspor - Galatasaray
25 NİSAN PAZAR
13.30 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü
16.00 Başakşehir - Alanyaspor
16.00 Gaziantep FK - BB Erzurumspor
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
Göztepe haftayı bay geçmektedir.
38. HAFTA
27 NİSAN SALI
16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor
19.00 Hatayspor - Gençlerbirliği
19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
28 NİSAN ÇARŞAMBA
16.00 Kayserispor - Denizlispor
16.00 Göztepe - Trabzonspor
19.00 Galatasaray - Konyaspor
29 NİSAN PERŞEMBE
16.00 BB Erzurumspor - Başakşehir
16.00 Sivasspor - Yeni Malatyaspor
19.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Alanyaspor - Fenerbahçe
Kasımpaşa haftayı bay geçmektedir.
39. HAFTA
1 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Antalyaspor - Göztepe
19.00 Beşiktaş - Hatayspor
2 MAYIS PAZAR
16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük
19.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
3 MAYIS PAZARTESİ
16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor
16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü
19.00 Gaziantep - Sivasspor
19.00 Fenerbahçe - BB Erzurumspor
Trabzonspor haftayı bay geçmektedir.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol