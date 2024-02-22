Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu

TFF'de yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 2024/2025 sezonu 9, 10, 11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'de yeni sezonun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalarla başlayacağı duyuruldu. TFF'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA