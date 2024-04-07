Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor ile Altay, Eyüp Stadı’nda karşılaştı.

Eyüp, maçı 4-1 kazandı.

Eyüpspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

Eyüpspor, 3. sıradaki Sakaryaspor ile puan farkını 17'ye çıkararak bitime 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı.

Altay 2. Lig'e

Diğer taraftan maçı kaybeden Altay ise Trendyol 1. Lig'e veda eden ikinci takım oldu. Gelecek sezon Giresunspor ile birlikte Altay da TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Küme düşen 3. takım ise ilerleyen haftalarda belli olacak.