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Süper Lig'in başlangıç tarihi ve açılış maçı açıklandı

Süper Lig'in başlangıç tarihi ve açılış maçı açıklandı
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Trendyol Süper Lig, 11 Ağustos saat 21.00'de oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Süper Lig’de yeni sezonun ilk iki haftasının fikstürü açıklandı. Sezon, 11 Ağustos saat 21.00'da oynanacak olan Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de 1'inci haftanın programı şu şekilde:

11 Ağustos Cuma 

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor

12 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa-Ankaragücü

19.15 Konyaspor-İstanbulspor

21.45 Pendikspor-Hatayspor

21.45 Kayserispor-Galatasaray

13 Ağustos Pazar 

19.15 Sivasspor-Samsunspor

21.45 Adana Demirspor-Rizespor

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK

14 Ağustos Pazartesi 

21.00 Alanyaspor-Başakşehir

21.00 Karagümrük-Beşiktaş

Süper Lig'de 2'nci hafta programı: 

18 Ağustos Cuma 

21.00 İstanbulspor-Kayserispor

21.00 Antalyaspor-Konyaspor

19 Ağustos Cumartesi 

19.15 Rizespor-Alanyaspor

21.45 Hatayspor-Kasımpaşa

21.45 Galatasaray-Trabzonspor

20 Ağustos Pazar 

19.15 Başakşehir-Karagümrük

21.45 Gaziantep FK-Sivasspor

21.45 Beşiktaş-Pendikspor 

21 Ağustos Pazartesi 


21.00 Ankaragücü-Adana Demirspor

21.00 Samsunspor-Fenerbahçe

Etiketler Süper Lig trendyol fikstür
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