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Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş!

Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş!

Kendi sahasında Gaziantepspor'u konuk eden Beşiktaş maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu. Bu skorla Beşiktaş Süper Lig'te liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep'i konuk etti. Son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Beşiktaş, Gaziantep karşısında da seriyi sürdürdü. Siyah-beyazlılar galibiyet serisini beş maça yükseltti.

Beşiktaş rakibini Vincent Aboubakar'ın golleriyle 2-1 mağlup etti ve galibiyet serisini beş maça çıkardı.

Beşiktaş maçta gol perdesini erken açtı. 15. dakikada Ghezzal'ın savunmanın arkasına attığı pasta topu kaleci Günay Güvenç'in üzerinden aşırarak kurtaran Vincent Aboubakar boş kaleye attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

İlk yarı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle biterken ikinci yarıda da Vincent Aboubakar sahne aldı. Kamerunlu golcü 72. dakikada attığı golle takımını 2-0'a taşıdı.

Maçın son dakikalarında Gaziantep penaltı kazandı. Ersin Destanoğlu, Dicko'yu düşürürken Gaziantep penaltı kazandı ve 90. dakikada Dicko'nun vuruşu golle sonuçlandı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 60 puana yükseldi ve zirveye oturdu. 7. sırada yer alan Gaziantep ise 43 puanda bulunuyor.

Beşiktaş 4 maç sonra gol yedi

Beşiktaş ligdeki galibiyet serisini beş maça yükseltirken gol yememe serisi ise sona erdi. Bundan önce oynadığı dört maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş'ın serisi Dicko'nun penaltı golüyle son buldu.

Sergen Yalçın cezalı duruma düştü

Bu sezon 4. sarı kartını gören Sergen Yalçın, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Yalçın, siyah beyazlıların 30. haftada oynayacağı Medipol Başakşehir maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

 

Etiketler Beşiktaş Gaziantepspor beşiktaş gaziantepspor
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