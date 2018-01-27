Talisca'nın menajeri Lizbon'a uçtu

Beşiktaş’ta ligin ikinci yarısına fırtına gibi bir başlangıç yapan Talisca için Changchun Yatai’nin ısrarı sürüyor.

Portekiz’in O Jogo gazetesinin haberine göre; Çin ekibinin yöneticileri Lisbon’da Benfica ile pazarlık halinde bulunuyor. Görüşmelerde Beşiktaş'ın yıldızı Talisca’nın menajeri Carlos Leite’nin de olduğu bildirildi.

Benfica, Talisca için ne kadar istiyor?

Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira bu transferden kasalarına 30 milyon Euro kalmasını istiyor. Çin ekibi de yıldız isim için 30 milyon Euro önermişti ancak Beşiktaş, kiralık sözleşmesinin feshi için 5 milyon Euro isteyince Portekiz ekibine kalacak miktar 25’e düşüyordu. Eğer Changchun Yatai teklifini 35 milyon Euro seviyesine yükseltirse bu transfer sonuçlanabilir.

Haberde Talisca’nın menajeri Carlos Leite’nin görüşmeleri yakından takip ettiği ve tarafların anlaşmasının ardından Çin ekibiyle sözleşme detaylarını konuşacağı kaydedildi.

Öte yandan 23 yaşındaki yıldız oyuncu 2 gol attığı Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.