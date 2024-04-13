Tarihte ilk: Süper Lig'in ilk yabancı VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Ankaragücü - Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin görev alacağını açıklamasının ardından resmi olarak ilk atama yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Ankaragücü - Gaziantep FK maçında İspanyol hakem Mario Melero Lopez görev yapacak.

44 yaşındaki hakem, İspanya La Liga'nın hakem kadrosu içinde yer alıyor.

Bu maçla birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez yabancı bir VAR hakemi görev almış olacak.