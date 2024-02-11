TFF, Süper Kupa için kararını verdi

Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa skandalı sonrasında Suudiler ödenen paraları geri isterken TFF konuyla ilgili kararını verdi.

29 Aralık 2023'te oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçı nedeniyle, Suudi Arabistan'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'a önceden peşin olarak ödediği para için geri ödeme talebinde bulunmuştu. TFF konuyla ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon TL), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a iade edilmesine karar verilirken hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, TFF'nin bu önerisini kabul etti.

Sosyal medyada "ödemeyin" kampanyası

Suudilerin para iadesi talebi ortaya çıktığında haberi alan Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada, 'Parayı geri ödemeyin" paylaşımlarıyla bu talebe tepki göstermişti.

Süper Kupa maçı hala belli olmadı

Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağına dair belirsizlik sürüyor. Federasyon en geç mart ayında oynanmasını isterken, iki kulüp buna net bir yanıt vermiş değil. Maçın tarihi ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.